Тетя Марта (сериал, 2022) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн бесплатно

Марта отказывается от репетитора по французскому языку и уничтожает все связанное с «мамой». Марат обещает Тоне расстаться с Ольгой Викторовной, но есть одна проблема — учительница может пожаловаться на него органам опеки. Деда забирают в больницу, и Марта боится, что врачи посчитают его недееспособным. Димон давит на Марата и требует поскорее вернуть долг.



