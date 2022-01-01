Тетя Марта (сериал, 2022) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн бесплатно

Тетя Марта. Сезон 1. Серия 16
9.42022, Тетя Марта. Сезон 1. Серия 16
Комедия16+

Тетя Марта (сериал, 2022) сезон 1 серия 16

Марта отказывается от репетитора по французскому языку и уничтожает все связанное с «мамой». Марат обещает Тоне расстаться с Ольгой Викторовной, но есть одна проблема — учительница может пожаловаться на него органам опеки. Деда забирают в больницу, и Марта боится, что врачи посчитают его недееспособным. Димон давит на Марата и требует поскорее вернуть долг.

Как выкрутится аферист на этот раз, увидишь в новом эпизоде 1 сезона сериала «Тетя Марта» — 16 серия

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
6.7 IMDb

