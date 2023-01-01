Тетя Марта (сериал, 2022) сезон 2 смотреть онлайн

Сюжет

Хулиганка Марта доверяет свою жизнь сестре-близнецу, чтобы найти родную маму. Звезда фильмов «Лед 2» и «Лед 3» Виталия Корниенко сыграет сразу двух героинь! Не пропустите продолжение авантюрной комедии, лауреата «ТЭФИ KIDS», «Тетя Марта» — 2 сезон скоро будет доступен на видеосервисе Wink!



Во втором сезоне мы познакомимся с Юлей, сестрой-близнецом Марты, которая живет со строгим опекуном и �вредным братом. Едва познакомившись, девочки меняются местами, чтобы разгадать тайну своего прошлого и отыскать маму. Теперь Юле приходится ухаживать за дедушкой, разбираться с будущим опекуном Маратом и харизматичным соседом-актером, а Марта пытается найти общий язык с членами своей новой семьи. Девочки мечтают почувствовать тепло материнской любви, и уж точно не хотят возвращаться в детский дом…



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