Тетя Марта (сериал, 2022) сезон 2 смотреть онлайн
- 16+26 мин
Тетя Марта
Сезон 2 Серия 1Бесплатно
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Тетя Марта
Сезон 2 Серия 2Бесплатно
- 16+25 мин
Тетя Марта
Сезон 2 Серия 3Бесплатно
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Тетя Марта
Сезон 2 Серия 4Бесплатно
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Тетя Марта
Сезон 2 Серия 5Бесплатно
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Тетя Марта
Сезон 2 Серия 6Бесплатно
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Тетя Марта
Сезон 2 Серия 7Бесплатно
- 16+25 мин
Тетя Марта
Сезон 2 Серия 8Бесплатно
- 16+26 мин
Тетя Марта
Сезон 2 Серия 9Бесплатно
- 16+25 мин
Тетя Марта
Сезон 2 Серия 10Бесплатно
- 16+24 мин
Тетя Марта
Сезон 2 Серия 11Бесплатно
- 16+25 мин
Тетя Марта
Сезон 2 Серия 12Бесплатно
- 16+25 мин
Тетя Марта
Сезон 2 Серия 13Бесплатно
- 16+25 мин
Тетя Марта
Сезон 2 Серия 14Бесплатно
- 16+24 мин
Тетя Марта
Сезон 2 Серия 15Бесплатно
- 16+25 мин
Тетя Марта
Сезон 2 Серия 16Бесплатно
- 16+26 мин
Тетя Марта
Сезон 2 Серия 17Бесплатно
Сюжет
Хулиганка Марта доверяет свою жизнь сестре-близнецу, чтобы найти родную маму. Звезда фильмов «Лед 2» и «Лед 3» Виталия Корниенко сыграет сразу двух героинь! Не пропустите продолжение авантюрной комедии, лауреата «ТЭФИ KIDS», «Тетя Марта» — 2 сезон скоро будет доступен на видеосервисе Wink!
Во втором сезоне мы познакомимся с Юлей, сестрой-близнецом Марты, которая живет со строгим опекуном и �вредным братом. Едва познакомившись, девочки меняются местами, чтобы разгадать тайну своего прошлого и отыскать маму. Теперь Юле приходится ухаживать за дедушкой, разбираться с будущим опекуном Маратом и харизматичным соседом-актером, а Марта пытается найти общий язык с членами своей новой семьи. Девочки мечтают почувствовать тепло материнской любви, и уж точно не хотят возвращаться в детский дом…
Если не терпится увидеть новых героев комедии от режиссера молодежного хита «Плакса», оформляйте подписку на Wink — совсем скоро на нашем портале будет доступен 2 сезон «Тети Марты». Сериал точно вас удивит!
Сериал Тетя Марта 2 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Евгений
Шелякин
- Режиссёр
Всеволод
Бродский
- Режиссёр
Андрей
Силкин
- Актриса
Виталия
Корниенко
- Актриса
Кристина
Асмус
- Актёр
Сергей
Епишев
- Актёр
Александр
Метёлкин
- Актёр
Владимир
Левченко
- Актриса
Вера
Островская
- Актёр
Владимир
Яганов
- Актриса
Ольга
Дубровина
- Актриса
Александра
Щичко
- Актёр
Юрий
Кузнецов
- Сценарист
Андрей
Мухортов
- Сценарист
Дмитрий
Зверьков
- Сценарист
Константин
Маньковский
- ИВСценарист
Илья
Власьевский
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Антон
Федотов
- ДБХудожник
Денис
Бауэр
- ВСХудожник
Владислав
Серебренников
- ЭГХудожница
Эльвира
Галимулина
- ИДХудожница
Ирина
Добродеева
- ОШМонтажёр
Олеся
Шепелевич
- ПКМонтажёр
Павел
Куприков
- РИМонтажёр
Руслан
Исаев
- МЗМонтажёр
Марина
Зимина
- Оператор
Вячеслав
Сотников
- Композитор
Арсений
Бобрышев
- Композитор
Дмитрий
Балакин
- Композитор
Никита
Савельев
- КККомпозитор
Карэн
Казаков