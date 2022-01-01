Тетя Марта (сериал, 2022) сезон 2 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

Авантюрная комедия о приключениях маленькой мошенницы от режиссера сериалов «Хэппи-энд» и «Кухня. Война за отель». В главной роли звезда сериала «Папины дочки. Новые» Виталия Корниенко. В сериале также снимались Кристина Асмус, Сергей Епишев и Александр Метелкин.



Восьмилетняя Марта проживает нелегкое детство. В своем возрасте она уже знает, что такое бытовые дела, счета за квартиру и старый недееспособный дедушка. Но главная проблема— перспектива оказаться в детском доме, поэтому девочка никому не рассказывает о своих бедах. Чтобы обмануть учительницу, участкового и наглую соседку, Марта просит актера-неудачника временно притвориться ее отцом. Тут же на горизонте появляется ее родственник из Казани, мечтающий завладеть недвижимостью родной племянницы.



