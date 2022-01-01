Тетя Марта (сериал, 2022) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн бесплатно
О сериале
Авантюрная комедия о приключениях маленькой мошенницы от режиссера сериалов «Хэппи-энд» и «Кухня. Война за отель». В главной роли звезда сериала «Папины дочки. Новые» Виталия Корниенко. В сериале также снимались Кристина Асмус, Сергей Епишев и Александр Метелкин.
Восьмилетняя Марта проживает нелегкое детство. В своем возрасте она уже знает, что такое бытовые дела, счета за квартиру и старый недееспособный дедушка. Но главная проблема— перспектива оказаться в детском доме, поэтому девочка никому не рассказывает о своих бедах. Чтобы обмануть учительницу, участкового и наглую соседку, Марта просит актера-неудачника временно притвориться ее отцом. Тут же на горизонте появляется ее родственник из Казани, мечтающий завладеть недвижимостью родной племянницы.
Если вам не терпится узнать, как школьница в одиночку справится с семейными неурядицами, оставайтесь на Wink и включайте ситком «Тетя Марта» — сериал смотреть онлайн можно на нашем сервисе без рекламы!
- Режиссёр
Евгений
Шелякин
- Режиссёр
Всеволод
Бродский
- Режиссёр
Андрей
Силкин
- Актриса
Виталия
Корниенко
- Актриса
Кристина
Асмус
- Актёр
Сергей
Епишев
- Актёр
Александр
Метёлкин
- Актёр
Владимир
Левченко
- Актриса
Вера
Островская
- Актёр
Владимир
Яганов
- Актриса
Ольга
Дубровина
- Актриса
Александра
Щичко
- Актёр
Юрий
Кузнецов
- Сценарист
Андрей
Мухортов
- Сценарист
Дмитрий
Зверьков
- Сценарист
Константин
Маньковский
- ИВСценарист
Илья
Власьевский
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Антон
Федотов
- ДБХудожник
Денис
Бауэр
- ВСХудожник
Владислав
Серебренников
- ЭГХудожница
Эльвира
Галимулина
- ИДХудожница
Ирина
Добродеева
- ОШМонтажёр
Олеся
Шепелевич
- ПКМонтажёр
Павел
Куприков
- РИМонтажёр
Руслан
Исаев
- МЗМонтажёр
Марина
Зимина
- Оператор
Вячеслав
Сотников
- Композитор
Арсений
Бобрышев
- Композитор
Дмитрий
Балакин
- Композитор
Никита
Савельев
- КККомпозитор
Карэн
Казаков