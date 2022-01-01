Тетя Марта. Сезон 2. Серия 6
Wink
Сериалы
Тетя Марта
2-й сезон
6-я серия
9.42022, Тетя Марта. Сезон 2. Серия 6
Комедия, Мелодрама16+

Тетя Марта (сериал, 2022) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Авантюрная комедия о приключениях маленькой мошенницы от режиссера сериалов «Хэппи-энд» и «Кухня. Война за отель». В главной роли звезда сериала «Папины дочки. Новые» Виталия Корниенко. В сериале также снимались Кристина Асмус, Сергей Епишев и Александр Метелкин.

Восьмилетняя Марта проживает нелегкое детство. В своем возрасте она уже знает, что такое бытовые дела, счета за квартиру и старый недееспособный дедушка. Но главная проблема— перспектива оказаться в детском доме, поэтому девочка никому не рассказывает о своих бедах. Чтобы обмануть учительницу, участкового и наглую соседку, Марта просит актера-неудачника временно притвориться ее отцом. Тут же на горизонте появляется ее родственник из Казани, мечтающий завладеть недвижимостью родной племянницы.

Если вам не терпится узнать, как школьница в одиночку справится с семейными неурядицами, оставайтесь на Wink и включайте ситком «Тетя Марта» — сериал смотреть онлайн можно на нашем сервисе без рекламы!

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Тетя Марта»