Димон попадает в отделение полиции, и Марат вынужден флиртовать с участковой ради спасения друга. Тем временем третьеклассники во главе с Мартой готовятся к конкурсу и репетируют спектакль — но дети не хотят слушаться юного режиссера. К тому же постоянно возникают проблемы в виде заболевших актеров, отсутствия костюмов и декораций. Марта решает не сдаваться и просит помощи у Аксенова. Наступает решающий день показа «Золушки», после которого станет ясно, поедут ли школьники в Париж.



Справятся ли дети со стрессом, узнаете в продолжении 1 сезона комедии «Тетя Марта» — 5 серия без рекламы в хорошем качестве доступна только на нашем сервисе Wink!

