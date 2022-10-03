Тетя Марта. Сезон 1. Серия 5
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Тетя Марта
1-й сезон
5-я серия
9.42022, Тетя Марта. Сезон 1. Серия 5
Комедия18+

Тетя Марта (сериал, 2022) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Димон попадает в отделение полиции, и Марат вынужден флиртовать с участковой ради спасения друга. Тем временем третьеклассники во главе с Мартой готовятся к конкурсу и репетируют спектакль — но дети не хотят слушаться юного режиссера. К тому же постоянно возникают проблемы в виде заболевших актеров, отсутствия костюмов и декораций. Марта решает не сдаваться и просит помощи у Аксенова. Наступает решающий день показа «Золушки», после которого станет ясно, поедут ли школьники в Париж.

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Страна
Россия
Жанр
Комедия
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Тетя Марта»