Тетя Марта (сериал, 2022) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн бесплатно

Прогуливаясь по центру, Марта замечает автобус с воспитанниками детдома. Девочка пытается остаться незамеченной, но ее догоняет Вика — бывшая соседка по комнате. Тоня жалуется Марату, что ее карьера летит под откос, и молодой человек пытается помочь участковому получить повышение. Тем временем в городе сообщают о побеге сироты.



