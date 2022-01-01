Тетя Марта (сериал, 2022) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн бесплатно

Тетя Марта. Сезон 1. Серия 15
9.42022, Тетя Марта. Сезон 1. Серия 15
Комедия16+

Прогуливаясь по центру, Марта замечает автобус с воспитанниками детдома. Девочка пытается остаться незамеченной, но ее догоняет Вика — бывшая соседка по комнате. Тоня жалуется Марату, что ее карьера летит под откос, и молодой человек пытается помочь участковому получить повышение. Тем временем в городе сообщают о побеге сироты.

Кого же предстоит найти полицейским, узнаете в продолжении 1 сезона сериала «Тетя Марта» — 15 серия

