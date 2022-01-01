Тетя Марта (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Переделав кучу домашних дел, Марта приходит в школу и становится зачинщицей драки — она видит у одноклассницы свой амулет и распыляет перцовый баллончик ей в лицо. Ольга Викторовна вызывает родителей девочки в школу, и Марта просит соседа-актера притвориться ее папой. В это время Марат сталкивается с вышедшим из тюрьмы Димоном и узнает, что пришло время возвращать другу крупный долг. Молодому человеку ничего не остается, как ехать в Москву и знакомится с тетей.



Как отреагирует Марат, узнав, сколько лет его родственнице, увидите в 1 сезоне сериала «Тетя Марта» — 1 серия доступна на Wink уже сейчас!

