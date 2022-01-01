Тетя Марта (сериал, 2022) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн бесплатно

Тетя Марта. Сезон 1. Серия 13
9.4
2022, Тетя Марта. Сезон 1. Серия 13
Комедия
16+

Дед находит в гараже устройство для прослушки и случайно ловит разговор Марата и Димона. Дело остается за малым: нужно рассказать Марте об истинных намерениях казанского родственника. Между тем девочка готовится к приходу социальных работников и случайно ставит синяк под глазом. Марте ничто не остается, как снова просить помощи у Аксенова.

Узнает ли девочка о планах Марата на ее квартиру

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
6.7 IMDb

