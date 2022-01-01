Тетя Марта (сериал, 2022) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн бесплатно

Дед находит в гараже устройство для прослушки и случайно ловит разговор Марата и Димона. Дело остается за малым: нужно рассказать Марте об истинных намерениях казанского родственника. Между тем девочка готовится к приходу социальных работников и случайно ставит синяк под глазом. Марте ничто не остается, как снова просить помощи у Аксенова.



Узнает ли девочка о планах Марата на ее квартиру, увидим в продолжении 1 сезона комедии «Тетя Марта» — 13 серия


