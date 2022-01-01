WinkСериалыТетя Марта1-й сезон3-я серия
9.42022, Тетя Марта. Сезон 1. Серия 3
Комедия16+
Тетя Марта (сериал, 2022) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно
- 16+28 мин
Тетя Марта
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+25 мин
Тетя Марта
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+25 мин
Тетя Марта
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+25 мин
Тетя Марта
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+25 мин
Тетя Марта
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+25 мин
Тетя Марта
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+25 мин
Тетя Марта
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+25 мин
Тетя Марта
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+25 мин
Тетя Марта
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+25 мин
Тетя Марта
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+25 мин
Тетя Марта
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+25 мин
Тетя Марта
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+25 мин
Тетя Марта
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+25 мин
Тетя Марта
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+25 мин
Тетя Марта
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+25 мин
Тетя Марта
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 16+25 мин
Тетя Марта
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
О сериале
Димон угрожает Марату и требует поскорее разобраться с квартирным вопросом. Но не только он наседает на молодого человека — есть еще Ольга Викторовна, мечтающая о новом свидании. Марта впервые оказывается на дне рождения одноклассника, где пугает родителей мальчика своим поведением. Между тем Марат случайно узнает, кто является собственником московской квартиры.
Сможет ли теперь мошенник отдать долг Димону, узнаем в продолжении 1 сезона сериала «Тетя Марта» — 3 серия без рекламы доступна только на нашем сервисе Wink!
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Евгений
Шелякин
- Режиссёр
Всеволод
Бродский
- Режиссёр
Андрей
Силкин
- Актриса
Виталия
Корниенко
- Актриса
Кристина
Асмус
- Актёр
Сергей
Епишев
- Актёр
Александр
Метёлкин
- Актёр
Владимир
Левченко
- Актриса
Вера
Островская
- Актёр
Владимир
Яганов
- Актриса
Ольга
Дубровина
- Актриса
Александра
Щичко
- Актёр
Юрий
Кузнецов
- Сценарист
Андрей
Мухортов
- Сценарист
Дмитрий
Зверьков
- Сценарист
Константин
Маньковский
- ИВСценарист
Илья
Власьевский
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Антон
Федотов
- ДБХудожник
Денис
Бауэр
- ВСХудожник
Владислав
Серебренников
- ЭГХудожница
Эльвира
Галимулина
- ИДХудожница
Ирина
Добродеева
- ОШМонтажёр
Олеся
Шепелевич
- ПКМонтажёр
Павел
Куприков
- РИМонтажёр
Руслан
Исаев
- МЗМонтажёр
Марина
Зимина
- Оператор
Вячеслав
Сотников
- Композитор
Арсений
Бобрышев
- Композитор
Дмитрий
Балакин
- Композитор
Никита
Савельев
- КККомпозитор
Карэн
Казаков