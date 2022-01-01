Тетя Марта. Сезон 1. Серия 3
2022, Тетя Марта. Сезон 1. Серия 3
Комедия16+

Тетя Марта (сериал, 2022) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Димон угрожает Марату и требует поскорее разобраться с квартирным вопросом. Но не только он наседает на молодого человека — есть еще Ольга Викторовна, мечтающая о новом свидании. Марта впервые оказывается на дне рождения одноклассника, где пугает родителей мальчика своим поведением. Между тем Марат случайно узнает, кто является собственником московской квартиры.

Сможет ли теперь мошенник отдать долг Димону, узнаем в продолжении 1 сезона сериала «Тетя Марта» — 3 серия

Россия
Комедия
Full HD
24 мин / 00:24

8.2 КиноПоиск
6.7 IMDb

