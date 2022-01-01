Тетя Марта. Сезон 1. Серия 11
Wink
Сериалы
Тетя Марта
1-й сезон
11-я серия
9.42022, Тетя Марта. Сезон 1. Серия 11
Комедия16+

Тетя Марта (сериал, 2022) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Марта мечтает пообщаться с мамой и вскоре узнает о предстоящем прямом эфире с ней. Одна загвоздка — его будет вести Мелани. Девочка решает подружиться с капризной соседкой и крадет ее собаку. Тем временем Ольга Викторовна пытается устроить Марата на работу, но вместо этого ссорится с отцом и переезжает в квартиру Марты, где все еще живет Тоня.

Справится ли Марат с любовным треугольником, узнаете, если продолжите смотреть 1 сезон комедии «Тетя Марта» — 11 серия онлайн доступна на нашем сервисе Wink уже сейчас!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Тетя Марта»