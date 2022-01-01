Тетя Марта (сериал, 2022) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн бесплатно

Марта мечтает пообщаться с мамой и вскоре узнает о предстоящем прямом эфире с ней. Одна загвоздка — его будет вести Мелани. Девочка решает подружиться с капризной соседкой и крадет ее собаку. Тем временем Ольга Викторовна пытается устроить Марата на работу, но вместо этого ссорится с отцом и переезжает в квартиру Марты, где все еще живет Тоня.



