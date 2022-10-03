Марат пытается вымолить прощения у Марты и дарит ей украденный электровелосипед. Девочка узнает, что ее стараниями у школы появилась возможность выиграть поездку во Францию, но руководство поручает подготовку к конкурсу старшеклассникам. Ольга Викторовна выясняет отношения с Маратом и узнает, что у него есть другая девушка. В это время Марта делает все, чтобы оказаться в Париже.



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