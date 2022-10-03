Тетя Марта. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
Тетя Марта
1-й сезон
4-я серия
9.42022, Тетя Марта. Сезон 1. Серия 4
Комедия18+

Тетя Марта (сериал, 2022) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Марат пытается вымолить прощения у Марты и дарит ей украденный электровелосипед. Девочка узнает, что ее стараниями у школы появилась возможность выиграть поездку во Францию, но руководство поручает подготовку к конкурсу старшеклассникам. Ольга Викторовна выясняет отношения с Маратом и узнает, что у него есть другая девушка. В это время Марта делает все, чтобы оказаться в Париже.

Сможет ли девочка саботировать подготовку к конкурсу, узнаете в 4 серии 1 сезона комедии «Тетя Марта», смотреть онлайн в хорошем качестве которую можно на Wink!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Тетя Марта»