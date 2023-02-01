Васька обращается за помощью к Яне, но узнает, что Ваня возвращается в Москву. Леха продолжает фонтанировать идеями и привлекает деда к новому эксперименту. Нина предлагает Борису лететь в Индию — использовать последнюю надежду завести ребенка.



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