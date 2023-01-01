Ивановы-Ивановы. Сезон 6. Серия 13
Wink
Сериалы
Ивановы-Ивановы
6-й сезон
13-я серия
9.42023, Ивановы-Ивановы. Сезон 6. Серия 13
Комедия16+

Ивановы-Ивановы (сериал, 2023) сезон 6 серия 13 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезон8-й сезон

О сериале

Губернатор давит на главу администрации и требует избавиться от хозяина фермы как можно скорее. Борис недоволен, что дочь Нины встречается с Ваней Ивановым. Василису это не пугает, и она просит трудоустроить парня на ферму, и именно сейчас новый сотрудник так необходим Борису, который пытается заключить международный контракт.

Если переживаете за героев, включайте сериал «Ивановы-Ивановы» — 6 сезон, 13 серия доступна на Wink уже сейчас!

Сериал Ивановы-Ивановы 6 сезон 13 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
25 мин / 00:25

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ивановы-Ивановы»