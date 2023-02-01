Ивановы-Ивановы. Сезон 6. Серия 15
Wink
Сериалы
Ивановы-Ивановы
6-й сезон
15-я серия
9.42023, Ивановы-Ивановы. Сезон 6. Серия 15
Комедия16+

Ивановы-Ивановы (сериал, 2023) сезон 6 серия 15 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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О сериале

Беда не приходит одна — вслед за фермой у Бориса хотят забрать и особняк. Нина обращается за юридической помощью к бывшему мужу, а Борис поручает Лехе и деду подготовить машину к продаже — это его единственный шанс погасить хотя бы часть ипотеки. Ваня подозревает, что Васька беременна, и в первую очередь рассказывает об этом маме.

Готов ли парень стать отцом, узнаете в продолжении сериала «Ивановы-Ивановы» — 6 сезон, 15 серия доступна на Wink совершенно бесплатно!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ивановы-Ивановы»