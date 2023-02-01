Беда не приходит одна — вслед за фермой у Бориса хотят забрать и особняк. Нина обращается за юридической помощью к бывшему мужу, а Борис поручает Лехе и деду подготовить машину к продаже — это его единственный шанс погасить хотя бы часть ипотеки. Ваня подозревает, что Васька беременна, и в первую очередь рассказывает об этом маме.



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