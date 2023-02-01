Ивановы-Ивановы. Сезон 6. Серия 17
Wink
Сериалы
Ивановы-Ивановы
6-й сезон
17-я серия
9.42023, Ивановы-Ивановы. Сезон 6. Серия 17
Комедия16+

Ивановы-Ивановы (сериал, 2023) сезон 6 серия 17 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезон8-й сезон

О сериале

Без работы, крыши над головой и с новорожденным ребенком — куда Ивановы переедут на этот раз? Ваня и Вася узнают о празднике урожая, на котором будет заместитель министра сельского хозяйства, и едут туда, чтобы доложить о краже частной собственности. Алексей тоже отправляется на это мероприятие — устраиваться на работу к новому владельцу фермы. У каждого из Ивановых есть план по возвращению фермы.

Сработает ли хоть один из них, узнаем в заключительном эпизоде сериала «Ивановы-Ивановы» — 17 серия 6 сезона доступна на Wink уже сейчас!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
25 мин / 00:25

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ивановы-Ивановы»