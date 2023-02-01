Без работы, крыши над головой и с новорожденным ребенком — куда Ивановы переедут на этот раз? Ваня и Вася узнают о празднике урожая, на котором будет заместитель министра сельского хозяйства, и едут туда, чтобы доложить о краже частной собственности. Алексей тоже отправляется на это мероприятие — устраиваться на работу к новому владельцу фермы. У каждого из Ивановых есть план по возвращению фермы.



Сработает ли хоть один из них, узнаем в заключительном эпизоде сериала «Ивановы-Ивановы» — 17 серия 6 сезона доступна на Wink уже сейчас!

