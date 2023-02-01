В результате сделки, заключенной накануне в алкогольном опьянении, Леха отправляется получать премию «Бизнесмен года» в роли хозяина фермы. Борис с женой очень хотят ребенка, и Нина едет сдавать анализы. Вася шантажирует Ваню коллекторами, но Иванов тоже не промах и быстро находит компромат на девушку.



Кто из них откажется хитрее? Включайте 2 эпизод сериала «Ивановы-Ивановы» — 6 сезон в хорошем качестве доступен на Wink уже сейчас!

