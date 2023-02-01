Ивановы-Ивановы. Сезон 6. Серия 2
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Сериалы
Ивановы-Ивановы
6-й сезон
2-я серия
9.42023, Ивановы-Ивановы. Сезон 6. Серия 2
Комедия16+

Ивановы-Ивановы (сериал, 2023) сезон 6 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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О сериале

В результате сделки, заключенной накануне в алкогольном опьянении, Леха отправляется получать премию «Бизнесмен года» в роли хозяина фермы. Борис с женой очень хотят ребенка, и Нина едет сдавать анализы. Вася шантажирует Ваню коллекторами, но Иванов тоже не промах и быстро находит компромат на девушку.

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Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
25 мин / 00:25

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ивановы-Ивановы»