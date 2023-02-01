Ивановы-Ивановы (сериал, 2023) сезон 6 серия 14 смотреть онлайн бесплатно

В семье Ивановых проблемы: птицеферма больше не принадлежит Борису, а значит и другие члены семьи остаются без работы. Нина не может простить мужа за сказанные им сгоряча слова накануне, а Боря пытается восстановить справедливость и обращается за помощью к главе районной администрации. Узнав правду о краже фермы, он решает организовать забастовку работников.



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