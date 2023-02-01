Ивановы-Ивановы. Сезон 6. Серия 14
Wink
Сериалы
Ивановы-Ивановы
6-й сезон
14-я серия
9.42023, Ивановы-Ивановы. Сезон 6. Серия 14
Комедия16+

Ивановы-Ивановы (сериал, 2023) сезон 6 серия 14 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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О сериале

В семье Ивановых проблемы: птицеферма больше не принадлежит Борису, а значит и другие члены семьи остаются без работы. Нина не может простить мужа за сказанные им сгоряча слова накануне, а Боря пытается восстановить справедливость и обращается за помощью к главе районной администрации. Узнав правду о краже фермы, он решает организовать забастовку работников.

К чему это приведет, узнаем в сериале «Ивановы-Ивановы» — 6 сезон, 14 серия доступна на Wink уже сейчас!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ивановы-Ивановы»