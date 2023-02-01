Нина с Борисом регулярно ходит по врачам, сдает анализы в попытке забеременеть и уже теряет надежду. Чтобы сменить фокус и отдохнуть, они приглашают в гости бездетных приятелей. В это время Анна на ферме дает Лехе тяжелую работу, к которой он, конечно же, привлекает друзей. Ваня остается один на один со своей ускользающей бизнес-идеей.



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