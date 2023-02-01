Ивановы-Ивановы. Сезон 6. Серия 8
Wink
Сериалы
Ивановы-Ивановы
6-й сезон
8-я серия
9.42023, Ивановы-Ивановы. Сезон 6. Серия 8
Комедия16+

Ивановы-Ивановы (сериал, 2023) сезон 6 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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О сериале

Нина с Борисом регулярно ходит по врачам, сдает анализы в попытке забеременеть и уже теряет надежду. Чтобы сменить фокус и отдохнуть, они приглашают в гости бездетных приятелей. В это время Анна на ферме дает Лехе тяжелую работу, к которой он, конечно же, привлекает друзей. Ваня остается один на один со своей ускользающей бизнес-идеей.

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Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
25 мин / 00:25

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ивановы-Ивановы»