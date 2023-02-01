Васька игнорирует звонки Руса, потому что пока не готова сообщить ему о расставании. Решать проблему с главным гопником района едет Ваня. Представитель администрации и Анна уже не знают, с которой стороны подобраться к порядочному Борису, чтобы отобрать у него ферму, и придумывают вариант, который точно сработает. Леха рассказывает Лиде правду об Анне и просит ее помочь.



Если не терпится узнать о судьбе фермы, смотрите сериал «Ивановы-Ивановы» — 11 серия 6 сезона доступна на онлайн-сервисе Wink совершенно бесплатно!

