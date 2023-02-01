Ивановы-Ивановы. Сезон 6. Серия 11
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Сериалы
Ивановы-Ивановы
6-й сезон
11-я серия
9.42023, Ивановы-Ивановы. Сезон 6. Серия 11
Комедия16+

Ивановы-Ивановы (сериал, 2023) сезон 6 серия 11 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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О сериале

Васька игнорирует звонки Руса, потому что пока не готова сообщить ему о расставании. Решать проблему с главным гопником района едет Ваня. Представитель администрации и Анна уже не знают, с которой стороны подобраться к порядочному Борису, чтобы отобрать у него ферму, и придумывают вариант, который точно сработает. Леха рассказывает Лиде правду об Анне и просит ее помочь.

Если не терпится узнать о судьбе фермы, смотрите сериал «Ивановы-Ивановы» — 11 серия 6 сезона доступна на онлайн-сервисе Wink совершенно бесплатно!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
25 мин / 00:25

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ивановы-Ивановы»