Алексей срывает сделку с губернатором и сильно подставляет Бориса, однако он еще не знает, что теперь у него проблемы. Нина готова использовать любые способы, чтобы забеременеть от Бориса, а Вася жалуется своему парню на Ваню, а к дому Иванова приезжает банда беспринципных гопников.



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