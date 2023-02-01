Ваня и Вася придумывают план, как вернуть особняк, и убеждают Руса пойти на свидание с Анной. Леха и дед случайно подслушивают разговор тех, кто выполняет поручение по выселению из особняка. Нина считает, что долгожданная беременность после развода с мужем теперь совсем некстати, а Борис пытается найти обиженную жену в квартире у ее бывшего мужа.



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