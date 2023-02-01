Нина и Борис не могут завести ребенка и отправляются к врачу, однако получают оскорбительное предложение. Пока Леха вместе с дедом выбирает подарок Борису, Ваня решает создать натуральную косметику из местной лечебной грязи, но для этого ему сначала придется найти деньги.



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