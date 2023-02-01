Ивановы-Ивановы. Сезон 6. Серия 6
Wink
Сериалы
Ивановы-Ивановы
6-й сезон
6-я серия
9.42023, Ивановы-Ивановы. Сезон 6. Серия 6
Комедия16+

Ивановы-Ивановы (сериал, 2023) сезон 6 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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О сериале

Нина и Борис не могут завести ребенка и отправляются к врачу, однако получают оскорбительное предложение. Пока Леха вместе с дедом выбирает подарок Борису, Ваня решает создать натуральную косметику из местной лечебной грязи, но для этого ему сначала придется найти деньги.

Какие пути заработка откроет для себя Ваня, узнаем в продолжении сериала «Ивановы-Ивановы» — смотреть онлайн 6 серию 6 сезона можно на Wink уже сейчас!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
25 мин / 00:25

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ивановы-Ивановы»