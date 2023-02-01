В особняке Ивановых разгорается ссора из-за имени, которое Лида выбрала для ребенка — Борис тоже хочет назвать сына Пашей. Вася, Ваня и Рус разрабатывают план, как им припугнуть москвичей, которые караулят Иванова около дома. Глава районной администрации предлагает Анне идею, как подставить хозяина фермы. Пока бухгалтер устраивает для Бориса ловушку, Алексей на рабочем месте проводит эксперименты.



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