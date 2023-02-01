WinkСериалыИвановы-Ивановы6-й сезон5-я серия
9.42023, Ивановы-Ивановы. Сезон 6. Серия 5
Комедия16+
Ивановы-Ивановы (сериал, 2023) сезон 6 серия 5 смотреть онлайн бесплатно
- 16+27 мин
Ивановы-Ивановы
Сезон 6 Серия 1Бесплатно
- 16+26 мин
Ивановы-Ивановы
Сезон 6 Серия 2Бесплатно
- 16+26 мин
Ивановы-Ивановы
Сезон 6 Серия 3Бесплатно
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Ивановы-Ивановы
Сезон 6 Серия 4Бесплатно
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Ивановы-Ивановы
Сезон 6 Серия 5Бесплатно
- 16+26 мин
Ивановы-Ивановы
Сезон 6 Серия 6Бесплатно
- 16+25 мин
Ивановы-Ивановы
Сезон 6 Серия 7Бесплатно
- 16+26 мин
Ивановы-Ивановы
Сезон 6 Серия 8Бесплатно
- 16+26 мин
Ивановы-Ивановы
Сезон 6 Серия 9Бесплатно
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Ивановы-Ивановы
Сезон 6 Серия 10Бесплатно
- 16+26 мин
Ивановы-Ивановы
Сезон 6 Серия 11Бесплатно
- 16+26 мин
Ивановы-Ивановы
Сезон 6 Серия 12Бесплатно
- 16+26 мин
Ивановы-Ивановы
Сезон 6 Серия 13Бесплатно
- 16+25 мин
Ивановы-Ивановы
Сезон 6 Серия 14Бесплатно
- 16+25 мин
Ивановы-Ивановы
Сезон 6 Серия 15Бесплатно
- 16+26 мин
Ивановы-Ивановы
Сезон 6 Серия 16Бесплатно
- 16+26 мин
Ивановы-Ивановы
Сезон 6 Серия 17Бесплатно
О сериале
В особняке Ивановых разгорается ссора из-за имени, которое Лида выбрала для ребенка — Борис тоже хочет назвать сына Пашей. Вася, Ваня и Рус разрабатывают план, как им припугнуть москвичей, которые караулят Иванова около дома. Глава районной администрации предлагает Анне идею, как подставить хозяина фермы. Пока бухгалтер устраивает для Бориса ловушку, Алексей на рабочем месте проводит эксперименты.
Какую роль сыграет Леха в судьбе фермы, узнаете в 6 сезоне комедии «Ивановы-Ивановы» — 5 серия онлайн уже доступна на нашем сервисе Wink!
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Режиссёр
Антон
Федотов
- Режиссёр
Андрей
Элинсон
- Режиссёр
Фёдор
Стуков
- Режиссёр
Сергей
Знаменский
- Актёр
Михаил
Трухин
- Актёр
Сергей
Бурунов
- Актёр
Семён
Трескунов
- Актриса
Александра
Флоринская
- Актриса
Анна
Уколова
- Актёр
Алексей
Лукин
- Актёр
Юрий
Ицков
- Актриса
Василина
Юсковец
- Актёр
Грант
Тохатян
- Актриса
Виктория
Маслова
- Актёр
Игорь
Алексеев
- Сценарист
Алексей
Михнович
- Сценарист
Алексей
Татаренко
- СССценарист
Сергей
Сазонов
- АГСценарист
Александр
Гаврильчик
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- АКХудожник
Александр
Ким
- ПГХудожница
Полина
Гаврилова
- ГМХудожница
Гелена
Мартемьянова
- КАМонтажёр
Кирилл
Абрамов
- ЛДМонтажёр
Леонид
Добридень
- ККМонтажёр
Ксения
Кирсанова
- АПМонтажёр
Антон
Полковников
- Оператор
Карен
Манасерян
- ГВОператор
Григорий
Володин
- Оператор
Дмитрий
Шабалдин
- РГОператор
Роман
Гурочкин
- Композитор
Иван
Канаев
- ДВКомпозитор
Денис
Воронцов