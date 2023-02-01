Ивановы-Ивановы. Сезон 6. Серия 5
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Сериалы
Ивановы-Ивановы
6-й сезон
5-я серия
9.42023, Ивановы-Ивановы. Сезон 6. Серия 5
Комедия16+

Ивановы-Ивановы (сериал, 2023) сезон 6 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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О сериале

В особняке Ивановых разгорается ссора из-за имени, которое Лида выбрала для ребенка — Борис тоже хочет назвать сына Пашей. Вася, Ваня и Рус разрабатывают план, как им припугнуть москвичей, которые караулят Иванова около дома. Глава районной администрации предлагает Анне идею, как подставить хозяина фермы. Пока бухгалтер устраивает для Бориса ловушку, Алексей на рабочем месте проводит эксперименты.

Какую роль сыграет Леха в судьбе фермы, узнаете в 6 сезоне комедии «Ивановы-Ивановы» — 5 серия онлайн уже доступна на нашем сервисе Wink!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
25 мин / 00:25

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ивановы-Ивановы»