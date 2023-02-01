Нина никак не решается рассказать мужу о результатах анализов, а Борис поддается уговорам Лиды и устраивает Алексея на птицеферму. Тем временем Вася просит друзей своего парня спасти Ваню от коллекторов, но для начала деревенские парни устраивают ему проверку.



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