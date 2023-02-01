Ивановы-Ивановы. Сезон 6. Серия 4
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Сериалы
Ивановы-Ивановы
6-й сезон
4-я серия
9.42023, Ивановы-Ивановы. Сезон 6. Серия 4
Комедия16+

Ивановы-Ивановы (сериал, 2023) сезон 6 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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О сериале

Нина никак не решается рассказать мужу о результатах анализов, а Борис поддается уговорам Лиды и устраивает Алексея на птицеферму. Тем временем Вася просит друзей своего парня спасти Ваню от коллекторов, но для начала деревенские парни устраивают ему проверку.

Сможет ли Ваня заслужить уважение пацанов, узнаете в 6 сезоне комедии «Ивановы-Ивановы» — 4 серия онлайн доступна на нашем сервисе Wink!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
25 мин / 00:25

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ивановы-Ивановы»