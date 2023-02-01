Спустя полгода обе семьи Ивановых переезжают в шикарный особняк. Лида уже на 8 месяце беременности, а у Бориса намечается торжественное открытие птицефермы. Пока Леша работает водителем, Лида раздает Нине советы, как воспитывать дочь. Полина, Антон и Даня делают ремонт в новом доме. В гости из Москвы приезжает Ваня, успешный бизнесмен, а Вася встречается с безбашенным и опасным парнем.



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