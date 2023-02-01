Ивановы-Ивановы. Сезон 6. Серия 1
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Сериалы
Ивановы-Ивановы
6-й сезон
1-я серия
9.42023, Ивановы-Ивановы. Сезон 6. Серия 1
Комедия16+

Ивановы-Ивановы (сериал, 2023) сезон 6 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

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О сериале

Спустя полгода обе семьи Ивановых переезжают в шикарный особняк. Лида уже на 8 месяце беременности, а у Бориса намечается торжественное открытие птицефермы. Пока Леша работает водителем, Лида раздает Нине советы, как воспитывать дочь. Полина, Антон и Даня делают ремонт в новом доме. В гости из Москвы приезжает Ваня, успешный бизнесмен, а Вася встречается с безбашенным и опасным парнем.

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Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
26 мин / 00:26

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ивановы-Ивановы»