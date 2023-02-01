Благодаря ветеринару Степану роды Лиды проходят успешно. Борис пускает домой коллекторов, которые представляются друзьями Вани. За чаем они пытаются «развести» хозяина птицефермы на деньги. Рус не готов отпускать Ваську и хочет сделать ей предложение.



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