Ивановы-Ивановы. Сезон 6. Серия 12
Wink
Сериалы
Ивановы-Ивановы
6-й сезон
12-я серия
9.42023, Ивановы-Ивановы. Сезон 6. Серия 12
Комедия16+

Ивановы-Ивановы (сериал, 2023) сезон 6 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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О сериале

Благодаря ветеринару Степану роды Лиды проходят успешно. Борис пускает домой коллекторов, которые представляются друзьями Вани. За чаем они пытаются «развести» хозяина птицефермы на деньги. Рус не готов отпускать Ваську и хочет сделать ей предложение.

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Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
25 мин / 00:25

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ивановы-Ивановы»