Советское кино о Великой Отечественной войне
Wink
Все подборки
Советское кино о Великой Отечественной войне

Советское кино о Великой Отечественной войне

Они сражались за Родину: коллекция советских фильмов и сериалов.

ФильмыСериалы
Постер к фильму На войне как на войне 1968
9.6

На войне как на войне

1968, 107 мин
Бесплатно
Постер к фильму Хроника пикирующего бомбардировщика 1967
9.6

Хроника пикирующего бомбардировщика

1967, 74 мин
Бесплатно
Постер к фильму Завтра была война 1987
9.4

Завтра была война

1987, 84 мин
Бесплатно
Постер к фильму Проверка на дорогах 1971
9.3

Проверка на дорогах

1971, 91 мин
Бесплатно
Постер к фильму Женя, Женечка и «Катюша» 1967
9.5

Женя, Женечка и «Катюша»

1967, 80 мин
Бесплатно
Постер к фильму Небесный тихоход 1945
9.7

Небесный тихоход

1945, 80 мин
Постер к фильму Родная кровь 1963
9.6

Родная кровь

1963, 85 мин
Бесплатно
Постер к фильму На семи ветрах 1962
9.4

На семи ветрах

1962, 100 мин
Бесплатно
Постер к фильму Старшина 1979
9.4

Старшина

1979, 83 мин
Бесплатно
Постер к фильму Торпедоносцы 1983
9.2

Торпедоносцы

1983, 90 мин
Бесплатно
Постер к фильму Александр Маленький 1981
9.3

Александр Маленький

1981, 94 мин
Бесплатно
Постер к фильму Жаворонок 1964
9.1

Жаворонок

1964, 85 мин
Бесплатно
Постер к фильму Солдаты 1956
9.0

Солдаты

1956, 100 мин
Бесплатно
Постер к фильму В небе «ночные ведьмы» 1981
9.4

В небе «ночные ведьмы»

1981, 75 мин
Бесплатно
Постер к фильму Шел четвертый год войны... 1983
9.4

Шел четвертый год войны...

1983, 81 мин
Бесплатно
Постер к фильму Порох 1985
8.6

Порох

1985, 87 мин
Бесплатно
Постер к фильму Минута молчания 1971
9.4

Минута молчания

1971, 95 мин
Бесплатно
Постер к фильму В трудный час 1961
9.3

В трудный час

1961, 95 мин
Бесплатно
Постер к фильму Майские звезды 1959
8.5

Майские звезды

1959, 87 мин
Бесплатно
Постер к фильму Приказ: Перейти границу 1982
9.2

Приказ: Перейти границу

1982, 86 мин
Бесплатно
Постер к фильму Летняя поездка к морю 1978
8.5

Летняя поездка к морю

1978, 83 мин
Бесплатно
Постер к фильму Зося 1967
8.6

Зося

1967, 63 мин
Бесплатно
Постер к фильму На пути в Берлин 1969
9.2

На пути в Берлин

1969, 86 мин
Бесплатно
Постер к фильму Ижорский батальон 1972
9.1

Ижорский батальон

1972, 88 мин
Бесплатно
Постер к фильму Память сердца 1958
8.9

Память сердца

1958, 91 мин
Бесплатно
Постер к фильму О тех, кого помню и люблю 1973
9.3

О тех, кого помню и люблю

1973, 75 мин
Бесплатно
Постер к фильму Так начиналась легенда 1976
9.1

Так начиналась легенда

1976, 61 мин
Бесплатно
Постер к фильму Наградить посмертно 1986
9.2

Наградить посмертно

1986, 83 мин
Бесплатно
Постер к фильму Приказ: Огонь не открывать 1981
9.2

Приказ: Огонь не открывать

1981, 87 мин
Бесплатно
Постер к фильму Обелиск 1976
9.1

Обелиск

1976, 94 мин
Бесплатно
Постер к фильму Моабитская тетрадь 1968
8.6

Моабитская тетрадь

1968, 88 мин
Бесплатно
Постер к фильму Имя 1988
8.4

Имя

1988, 77 мин
Бесплатно
Постер к фильму Венок сонетов 1977
8.5

Венок сонетов

1977, 85 мин
Бесплатно
Постер к фильму Без права на провал 1984
9.1

Без права на провал

1984, 73 мин
Бесплатно
Постер к фильму Говорит Москва 1985
9.1

Говорит Москва

1985, 92 мин
Бесплатно
Постер к фильму Оленья охота 1981
8.9

Оленья охота

1981, 69 мин
Бесплатно
Постер к фильму Тайная прогулка 1985
8.9

Тайная прогулка

1985, 78 мин
Бесплатно
Постер к фильму Дожить до рассвета 1975
8.5

Дожить до рассвета

1975, 73 мин
Бесплатно
Постер к фильму Постарайся остаться живым... 1986
9.2

Постарайся остаться живым...

1986, 64 мин
Бесплатно
Постер к фильму Земля, до востребования 1972
9.0

Земля, до востребования

1972, 144 мин
Бесплатно
Постер к фильму Спасенное поколение 1959
9.0

Спасенное поколение

1959, 86 мин
Бесплатно
Постер к фильму Сердце друга 1966
8.9

Сердце друга

1966, 84 мин
Бесплатно