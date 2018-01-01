Советское кино о Великой Отечественной войне
Они сражались за Родину: коллекция советских фильмов и сериалов.
9.6
На войне как на войне
1968, 107 мин
9.6
Хроника пикирующего бомбардировщика
1967, 74 мин
9.4
Завтра была война
1987, 84 мин
9.3
Проверка на дорогах
1971, 91 мин
9.5
Женя, Женечка и «Катюша»
1967, 80 мин
9.7
Небесный тихоход
1945, 80 мин
9.6
Родная кровь
1963, 85 мин
9.4
На семи ветрах
1962, 100 мин
9.4
Старшина
1979, 83 мин
9.2
Торпедоносцы
1983, 90 мин
9.3
Александр Маленький
1981, 94 мин
9.1
Жаворонок
1964, 85 мин
9.0
Солдаты
1956, 100 мин
9.4
В небе «ночные ведьмы»
1981, 75 мин
9.4
Шел четвертый год войны...
1983, 81 мин
8.6
Порох
1985, 87 мин
9.4
Минута молчания
1971, 95 мин
9.3
В трудный час
1961, 95 мин
8.5
Майские звезды
1959, 87 мин
9.2
Приказ: Перейти границу
1982, 86 мин
8.5
Летняя поездка к морю
1978, 83 мин
8.6
Зося
1967, 63 мин
9.2
На пути в Берлин
1969, 86 мин
9.1
Ижорский батальон
1972, 88 мин
8.9
Память сердца
1958, 91 мин
9.3
О тех, кого помню и люблю
1973, 75 мин
9.1
Так начиналась легенда
1976, 61 мин
9.2
Наградить посмертно
1986, 83 мин
9.2
Приказ: Огонь не открывать
1981, 87 мин
9.1
Обелиск
1976, 94 мин
8.6
Моабитская тетрадь
1968, 88 мин
8.4
Имя
1988, 77 мин
8.5
Венок сонетов
1977, 85 мин
9.1
Без права на провал
1984, 73 мин
9.1
Говорит Москва
1985, 92 мин
8.9
Оленья охота
1981, 69 мин
8.9
Тайная прогулка
1985, 78 мин
8.5
Дожить до рассвета
1975, 73 мин
9.2
Постарайся остаться живым...
1986, 64 мин
9.0
Земля, до востребования
1972, 144 мин
9.0
Спасенное поколение
1959, 86 мин
8.9
Сердце друга
1966, 84 мин
