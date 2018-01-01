Ламповое кино
Коллекция вдохновляющих киноработ про то, что волнует каждого: жить в прекрасном мире, быть любимым и защищённым, иметь друзей, быть понятым, найти своё место в жизни, иметь силы сделать правильный выбор.

Постер к фильму Обе Две 2024
8.3

Обе Две

2024, 96 мин
Постер к фильму Говорит земля! 2024
8.4

Говорит земля!

2024, 115 мин
Постер к фильму Реплика 2024
7.0

Реплика

2024, 121 мин
Бесплатно
Постер к фильму Особенности национальной больницы 2024
7.1

Особенности национальной больницы

2024, 78 мин
Постер к фильму Любовь зла 2024
8.8

Любовь зла

2024, 82 мин
Постер к фильму Лгунья 2024
7.5

Лгунья

2024, 82 мин
Постер к фильму Чайка 2024
6.8

Чайка

2024, 93 мин
Постер к фильму Большая перемена 2023
6.4

Большая перемена

2023, 1 мин
Бесплатно
Постер к фильму Если дракона не победить, то можно приручить 2023
5.2

Если дракона не победить, то можно приручить

2023, 3 мин
Бесплатно
Постер к фильму От тебя пахнет пловом 2023
8.3

От тебя пахнет пловом

2023, 25 мин
Бесплатно
Постер к фильму Помеха справа 2023
5.2

Помеха справа

2023, 15 мин
Бесплатно
Постер к фильму Мухадракон 2023
8.9

Мухадракон

2023, 109 мин
Бесплатно
Постер к фильму Сын солнца 2023
8.3

Сын солнца

2023, 19 мин
Бесплатно
Постер к фильму Королевство 2023
5.7

Королевство

2023, 86 мин
Постер к фильму Правда 2023
7.2

Правда

2023, 93 мин
Бесплатно
Постер к фильму Ветивер 2023
7.0

Ветивер

2023, 24 мин
Постер к фильму Астрахань 2023
8.2

Астрахань

2023, 23 мин
Бесплатно
Постер к фильму Бери да помни 2023
8.2

Бери да помни

2023, 80 мин
Бесплатно
Постер к фильму Свет 2023
7.8

Свет

2023, 103 мин
Постер к фильму Экспедиции для всех 2023
7.6

Экспедиции для всех

2023, 27 мин
Бесплатно
Постер к фильму Глядя в себя 2023
7.1

Глядя в себя

2023, 30 мин
Бесплатно
Постер к фильму Архитектор. История Алексея Германа и его фильмов 2023
7.8

Архитектор. История Алексея Германа и его фильмов

2023, 66 мин
Постер к фильму Живая кожа 2023
8.2

Живая кожа

2023, 10 мин
Бесплатно
Постер к фильму Крецул 2023
7.6

Крецул

2023, 100 мин
Постер к фильму Фрау 2023
7.3

Фрау

2023, 108 мин
Бесплатно
Постер к фильму Осьминог 2023
7.0

Осьминог

2023, 87 мин
Бесплатно
Постер к фильму Невидимый мой 2023
5.0

Невидимый мой

2023, 90 мин
Постер к фильму Дыхание 2023
7.3

Дыхание

2023, 4 мин
Бесплатно
Постер к фильму Дорога в облака 2022
8.5

Дорога в облака

2022, 13 мин
Бесплатно
Постер к фильму Детка 2022
7.4

Детка

2022, 103 мин
Постер к фильму Слезы капали в фо-бо 2022
7.6

Слезы капали в фо-бо

2022, 15 мин
Постер к фильму Привет, мама 2022
5.9

Привет, мама

2022, 109 мин
Постер к фильму Сказки Гофмана 2022
7.8

Сказки Гофмана

2022, 98 мин
Бесплатно
Постер к фильму На выдохе 2021
8.4

На выдохе

2021, 97 мин
Постер к фильму Нормальный только я 2021
8.8

Нормальный только я

2021, 94 мин
Постер к фильму Книга Моря 2021
8.1

Книга Моря

2021, 85 мин
Постер к фильму Дважды два 2021
6.4

Дважды два

2021, 82 мин
Постер к фильму Черный снег 2020
7.0

Черный снег

2020, 80 мин
Бесплатно
Постер к фильму Хэппи-энд 2020
9.0

Хэппи-энд

2020, 100 мин
Постер к фильму Печень или история одного стартапа 2019
7.3

Печень или история одного стартапа

2019, 86 мин
Постер к фильму Конец сезона 2019
7.1

Конец сезона

2019, 90 мин
Постер к фильму Амбивалентность 2018
7.5

Амбивалентность

2018, 117 мин
Постер к фильму Облепиховое лето 2018
8.3

Облепиховое лето

2018, 87 мин
Постер к фильму Аритмия 2017
8.8

Аритмия

2017, 116 мин
Постер к фильму Девушка с косой 2017
8.0

Девушка с косой

2017, 85 мин
Постер к фильму Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов 2017
8.4

Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов

2017, 86 мин
Бесплатно
Постер к фильму Жили-были 2017
9.3

Жили-были

2017, 83 мин
Бесплатно
Постер к фильму Его дочь 2016
8.2

Его дочь

2016, 96 мин