Ламповое кино
Коллекция вдохновляющих киноработ про то, что волнует каждого: жить в прекрасном мире, быть любимым и защищённым, иметь друзей, быть понятым, найти своё место в жизни, иметь силы сделать правильный выбор.
8.3
Обе Две
2024, 96 мин
8.4
Говорит земля!
2024, 115 мин
7.0
Реплика
2024, 121 мин
Бесплатно
7.1
Особенности национальной больницы
2024, 78 мин
8.8
Любовь зла
2024, 82 мин
7.5
Лгунья
2024, 82 мин
6.8
Чайка
2024, 93 мин
6.4
Большая перемена
2023, 1 мин
Бесплатно
5.2
Если дракона не победить, то можно приручить
2023, 3 мин
Бесплатно
8.3
От тебя пахнет пловом
2023, 25 мин
Бесплатно
5.2
Помеха справа
2023, 15 мин
Бесплатно
8.9
Мухадракон
2023, 109 мин
Бесплатно
8.3
Сын солнца
2023, 19 мин
Бесплатно
5.7
Королевство
2023, 86 мин
7.2
Правда
2023, 93 мин
Бесплатно
7.0
Ветивер
2023, 24 мин
8.2
Астрахань
2023, 23 мин
Бесплатно
8.2
Бери да помни
2023, 80 мин
Бесплатно
7.8
Свет
2023, 103 мин
7.6
Экспедиции для всех
2023, 27 мин
Бесплатно
7.1
Глядя в себя
2023, 30 мин
Бесплатно
7.8
Архитектор. История Алексея Германа и его фильмов
2023, 66 мин
8.2
Живая кожа
2023, 10 мин
Бесплатно
7.6
Крецул
2023, 100 мин
7.3
Фрау
2023, 108 мин
Бесплатно
7.0
Осьминог
2023, 87 мин
Бесплатно
5.0
Невидимый мой
2023, 90 мин
7.3
Дыхание
2023, 4 мин
Бесплатно
8.5
Дорога в облака
2022, 13 мин
Бесплатно
7.4
Детка
2022, 103 мин
7.6
Слезы капали в фо-бо
2022, 15 мин
5.9
Привет, мама
2022, 109 мин
7.8
Сказки Гофмана
2022, 98 мин
Бесплатно
8.4
На выдохе
2021, 97 мин
8.8
Нормальный только я
2021, 94 мин
8.1
Книга Моря
2021, 85 мин
6.4
Дважды два
2021, 82 мин
7.0
Черный снег
2020, 80 мин
Бесплатно
9.0
Хэппи-энд
2020, 100 мин
7.3
Печень или история одного стартапа
2019, 86 мин
7.1
Конец сезона
2019, 90 мин
7.5
Амбивалентность
2018, 117 мин
8.3
Облепиховое лето
2018, 87 мин
8.8
Аритмия
2017, 116 мин
8.0
Девушка с косой
2017, 85 мин
8.4
Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов
2017, 86 мин
Бесплатно
9.3
Жили-были
2017, 83 мин
Бесплатно
8.2
Его дочь
2016, 96 мин