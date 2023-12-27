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Осьминог (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Психологический триллер, в котором Даниил Воробьев играет сразу 8 ролей, а главная из них — психотерапевт со странными методами и ментальными проблемами. Семейный психолог Александр Симонов, известный как один из лучших специалистов в стране, запускает экспериментальный курс «Как обрести счастье». Совершенно бесплатно он предлагает людям стать счастливыми с помощью метода психодрамы. Вдохновленные этой перспективой на прием к Симонову приезжают 4 женщины — Света, Наташа, Анна и Ольга. Им предстоит проиграть болезненные ситуации в безопасной обстановке. Но чем дальше заходит эксперимент, тем яснее становится, что героини в опасности, а доктор совсем не безобиден. Развязку этой истории расскажет «Осьминог» — фильм 2023 смотреть онлайн в хорошем качестве можно на Wink.
Рейтинг
- АСРежиссёр
Алексей
Степанов
- Актёр
Даниил
Воробьев
- Актриса
Сабина
Ахмедова
- Актриса
Мария
Миронова
- Актриса
Анфиса
Черных
- Актриса
Наталья
Рудова
- МААктриса
Мариетта
Азарян
- ДМАктёр
Дарья
Мазурова
- Актёр
Данила
Якушев
- Актёр
Вячеслав
Крикунов
- АССценарист
Алексей
Степанов
- ОАСценарист
Ольга
Артемьева
- АШСценарист
Алексей
Шамаков
- ЭЗСценарист
Эдуард
Земцов
- ССПродюсер
Софья
Светлосанова
- АСПродюсер
Алексей
Степанов
- МАПродюсер
Мариетта
Азарян
- ЕСПродюсер
Евгения
Скрыпник
- ДКХудожница
Дина
Камилла Натбиева
- НБМонтажёр
Никита
Баранов
- ИКОператор
Илья
Копылов
- ИАКомпозитор
Илья
Андрус