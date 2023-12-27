Психологический триллер, в котором Даниил Воробьев играет сразу 8 ролей, а главная из них — психотерапевт со странными методами и ментальными проблемами. Семейный психолог Александр Симонов, известный как один из лучших специалистов в стране, запускает экспериментальный курс «Как обрести счастье». Совершенно бесплатно он предлагает людям стать счастливыми с помощью метода психодрамы. Вдохновленные этой перспективой на прием к Симонову приезжают 4 женщины — Света, Наташа, Анна и Ольга. Им предстоит проиграть болезненные ситуации в безопасной обстановке. Но чем дальше заходит эксперимент, тем яснее становится, что героини в опасности, а доктор совсем не безобиден. Развязку этой истории расскажет «Осьминог» — фильм 2023 смотреть онлайн в хорошем качестве можно на Wink.

