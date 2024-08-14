Ветивер (фильм, 2023) смотреть онлайн

Ветивер
Ветивер
6.82023, Ветивер
Драма24 мин18+
О фильме

Из-за вынужденных обстоятельств Шуст уезжает. За день до отъезда он встречает Дашу. На ней он слышит запах ветивера, который не дает ему покоя.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

6.7 КиноПоиск