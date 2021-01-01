Дважды два (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Комедийная мелодрама о том, что двойное свидание – неподходящее место для экспериментов. У Марты и Ильи за плечами годы брака, а Соня с Антоном все еще в конфетно-букетном периоде. Две парочки решают поужина�ть в ресторане. Когда девушки удаляются припудрить носик, Соня предлагает Марте поменяться партнерами на одну ночь. То, в чем более молодая подруга видит эксперимент, зрелая воспринимает как вторжение в личное пространство. По возвращении за столик становится понятно, что этот локомотив уже не остановить. Фонтан откровений хоронит под собой остальные темы для бесед, и предсказать, чем закончится вечер становится все труднее.
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Информация
Рейтинг
5.1 КиноПоиск
- ВМРежиссёр
Виталий
Манюков
- ОЛАктриса
Ольга
Литвинова
- ИНАктёр
Иван
Николаев
- ССАктриса
София
Сальман
- ГДАктёр
Григорий
Данцигер
- АПАктёр
Артур
Папоян
- АДАктёр
Артур
Диланян
- Актёр
Андрей
Крыжний
- ИЛАктриса
Инна
Лясковец
- ГТАктёр
Гоша
Торвич
- РГАктриса
Рипсимэ
Гюлезян
- АКСценарист
Анастасия
Классен
- ВМПродюсер
Виталий
Манюков
- СГПродюсер
Сергей
Горбачев
- ЕАХудожница
Елена
Агарычева
- ДТМонтажёр
Дмитрий
Титов
- ВПОператор
Владислав
Политик
- АБКомпозитор
Арсен
Бадерхан