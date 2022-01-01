Привет, мама (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Меланхоличная трагикомедия о двух сестрах, разбирающихся с последствиями исчезновения матери, с которой они уже давно не общались.



Работница колл-центра Пулково Кира — энергичная женщина за 30, в�сегда уверена в себе и не страдает от недостатка ухажеров. Живет она с младшей сестрой Верой, матерью двоих дочерей, которая работает на трех работах и старается держать семью на плаву. В 16 лет Веру из дома выгнала мать, узнав о ее беременности. Кира последовала за ней, и с тех пор сестры были неразлучны. С матерью они больше не общались, а теперь, когда она бесследно пропала, вынуждены проходить бюрократические процедуры, связанные с наследством и свидетельством о смерти. Вера уже давно смирилась, что у нее нет матери, но Кира как будто не может принять потерю.



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