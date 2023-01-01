Папины дочки. Новые 1 сезон (2023)

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Веник становится жертвой проклятия семьи Васнецовых. Не пропустите долгожданную премьеру трогательной ленты «Папины дочки. Новые» — 1 сезон доступен онлайн и в хорошем качестве на нашем сервисе Wink!



В первом сезоне опытный отец-одиночка Сергей Васнецов передает эстафету молодому зятю — накануне годовщины свадьбы Даша сбегает от мужа, оставив четверых дочерей и письмо на прощание. На помощь Венику в воспитании Сони, Лизы, Арины и Дианы придет дружная семья Васнецовых. Ты снова встретишься с гламурной Машей, начитанной Галиной Сергеевной, Пуговкой и бабушкой Антониной Семеновной.



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