Сериал Папины дочки. Новые 1 сезон 1 серия смотреть онлайн

Пока Соня, Лиза, Диана и Ариша готовят видеоролик-сюрприз на годовщину свадьбы мамы и папы, Веник уезжает с работы раньше обычного и с цветами едет домой к любимой жене. Семья с нетерпением ждет возвращения Даши из парикмахерской, однако вместо нее приезжает курьер — Веник получает письмо, из которого узнает, что жена оставила его одного с четырьмя дочерьми. Расстроенные девочки сразу вспоминают историю о том, как их бабушка когда-то точно также сбежала от дедушки… Неужели это действительно проклятие семьи Васнецовых?



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