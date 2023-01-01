Папины дочки. Новые. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Папины дочки. Новые
1-й сезон
1-я серия
9.42023, Папины дочки. Новые. Сезон 1. Серия 1
Комедия, Семейный12+

Сериал Папины дочки. Новые 1 сезон 1 серия смотреть онлайн

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О сериале

Пока Соня, Лиза, Диана и Ариша готовят видеоролик-сюрприз на годовщину свадьбы мамы и папы, Веник уезжает с работы раньше обычного и с цветами едет домой к любимой жене. Семья с нетерпением ждет возвращения Даши из парикмахерской, однако вместо нее приезжает курьер — Веник получает письмо, из которого узнает, что жена оставила его одного с четырьмя дочерьми. Расстроенные девочки сразу вспоминают историю о том, как их бабушка когда-то точно также сбежала от дедушки… Неужели это действительно проклятие семьи Васнецовых?

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Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Папины дочки. Новые»