Сериал Папины дочки. Новые 1 сезон 14 серия смотреть онлайн

Сюжет

Безработный отец семейства слушает мотивационную аудиокнигу и два дня не встает с кровати, а Ариша играет с воображаемым другом. Дочери подозревают, что у папы депрессия, поэтому хитростью заманивают его на сеанс к психотерапевту. И в это же время в клинику к Сергею Васнецову приходит олигарх Василий Федотов. Пока младшие сестры знакомятся с Аллигатором, Соня вдруг понимает, что забыла купить парню подарок на день рождения.



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