Папины дочки. Новые. Сезон 1. Серия 14
Wink
Сериалы
Папины дочки. Новые
1-й сезон
14-я серия
9.42023, Папины дочки. Новые. Сезон 1. Серия 14
Комедии, Семейные12+

Сериал Папины дочки. Новые 1 сезон 14 серия смотреть онлайн

Сезоны и серии

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Сюжет

Безработный отец семейства слушает мотивационную аудиокнигу и два дня не встает с кровати, а Ариша играет с воображаемым другом. Дочери подозревают, что у папы депрессия, поэтому хитростью заманивают его на сеанс к психотерапевту. И в это же время в клинику к Сергею Васнецову приходит олигарх Василий Федотов. Пока младшие сестры знакомятся с Аллигатором, Соня вдруг понимает, что забыла купить парню подарок на день рождения.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Семейные

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Папины дочки. Новые»