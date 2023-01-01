Сериал Папины дочки. Новые 1 сезон 4 серия смотреть онлайн

Вениамин Васильев продолжает испытывать трудности в переговорах с дочками: посуду мыть они не хотят, помогать с уборкой и готовкой тоже отказываются. Соня, Диана и Ариша хитростью заставляют папу поверить, что они сильно переживают из-за ухода мамы. Веник обращается за помощью к Сергею Васнецову как специалисту, и тот устраивает девочкам сеанс групповой психотерапии. Тем временем у Лизы в школе происходит конфликт с новой учительницей, а Маша Васнецова пытается научить Соню манипулировать мужчинами.



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