Папины дочки. Новые. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
Папины дочки. Новые
1-й сезон
4-я серия
9.42023, Папины дочки. Новые. Сезон 1. Серия 4
Комедии, Семейные12+

Сериал Папины дочки. Новые 1 сезон 4 серия смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

Вениамин Васильев продолжает испытывать трудности в переговорах с дочками: посуду мыть они не хотят, помогать с уборкой и готовкой тоже отказываются. Соня, Диана и Ариша хитростью заставляют папу поверить, что они сильно переживают из-за ухода мамы. Веник обращается за помощью к Сергею Васнецову как специалисту, и тот устраивает девочкам сеанс групповой психотерапии. Тем временем у Лизы в школе происходит конфликт с новой учительницей, а Маша Васнецова пытается научить Соню манипулировать мужчинами.

Не терпится узнать, чем для девочек обернется попытка одурачить папу? Чтобы узнать, как проходят будни семьи Васильевых, предлагаем смотреть сериал «Папины дочки. Новые» — 1 сезон, 4 серия без рекламы и в хорошем качестве доступна на нашем видеосервисе Wink уже сейчас!

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Страна
Россия
Жанр
Комедии, Семейные
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Папины дочки. Новые»