Папины дочки. Новые. Сезон 1. Серия 17
Wink
Сериалы
Папины дочки. Новые
1-й сезон
17-я серия
9.42023, Папины дочки. Новые. Сезон 1. Серия 17
Комедии, Семейные12+

Сериал Папины дочки. Новые 1 сезон 17 серия смотреть онлайн

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О сериале

Вениамин предпринимает новую попытку найти работу и заводит аккаунт на сайте репетиторов, однако в очередной раз терпит неудачу. Лиза и Диана придумывают, как найти папе учеников, а Ариша снимает пранки для собственного блога, шокируя учителей. Тем временем Рома готовится к выступлению в стендапе, и Соня вдруг узнает, что все его новые шутки про нее.

Хватит ли у старшей из сестер Васильевых чувства юмора, чтобы посмеяться над собой вместе с гостями? Чтобы узнать, чем закончится выступление, продолжайте смотреть сериал «Папины дочки. Новые» — 17 серия 1 сезона уже сейчас доступна на видеосервисе Wink в хорошем качестве и без рекламы!

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Страна
Россия
Жанр
Комедии, Семейные
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Папины дочки. Новые»