Сериал Папины дочки. Новые 1 сезон 9 серия смотреть онлайн

После увольнения Вениамина с работы в семье Васильевых остро встает финансовый вопрос. Диана предлагает Лизе идею, как преумножить накопленные папой деньги, и они тут же приступают к реализации бизнес-плана. Пока Ариша пытается овладеть боевой техникой ниндзя, Соня пытается сочинять шутки, чтобы выступить в стендапе и произвести впечатление на Рому. Тем временем Венику поступает звонок от бывшего босса.



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