Папины дочки. Новые. Сезон 1. Серия 9
Wink
Сериалы
Папины дочки. Новые
1-й сезон
9-я серия
9.42023, Папины дочки. Новые. Сезон 1. Серия 9
Комедии, Семейные12+

Сериал Папины дочки. Новые 1 сезон 9 серия смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

После увольнения Вениамина с работы в семье Васильевых остро встает финансовый вопрос. Диана предлагает Лизе идею, как преумножить накопленные папой деньги, и они тут же приступают к реализации бизнес-плана. Пока Ариша пытается овладеть боевой техникой ниндзя, Соня пытается сочинять шутки, чтобы выступить в стендапе и произвести впечатление на Рому. Тем временем Венику поступает звонок от бывшего босса.

Неужели многодетному отцу, наконец, предложат должность заместителя? Чтобы узнать, как разрешится денежный вопрос семейства Васильевых, продолжайте смотреть сериал «Папины дочки. Новые» — 1 сезон, 9 серия без рекламы и в хорошем качестве доступна на нашем видеосервисе Wink уже сейчас!

Сериал Папины дочки 1 сезон 9 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедии, Семейные
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Папины дочки. Новые»