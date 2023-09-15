Папины дочки. Новые. Сезон 1. Серия 18
Wink
Детям
Папины дочки. Новые
1-й сезон
18-я серия
9.42023, Папины дочки. Новые. Сезон 1. Серия 18
Комедия12+

Сериал Папины дочки. Новые 1 сезон 18 серия смотреть онлайн

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О сериале

Как изменилась бы жизнь семьи Васильевых, если бы Веник, будучи юношей, выбрал жениться на Маше Васнецовой вместо Даши? Многодетный отец уходит на целый день по делам, а тем временем Соня, Лиза, Диана и Ариша фантазируют, какой мамой могла бы стать для них тетя Маша. А если бы их воспитывала Галина Сергеевна? Или Людмила Васнецова?

Не пропустите комедийную иллюстрацию разных сценариев жизни девочек в новом эпизоде любимого ситкома. Чтобы узнать, какая судьба ждет Вениамина в альтернативной реальности, продолжайте смотреть сериал «Папины дочки. Новые» — 18 серия 1 сезона уже сейчас доступна на видеосервисе Wink в хорошем качестве и без рекламы!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Папины дочки. Новые»