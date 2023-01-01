Папины дочки. Новые (сериал, 2023) сезон 3 смотреть онлайн

Сюжет

Долгожданное продолжение любимого сериала о шумной семье Васильевых. Смотреть «Папины дочки. Новые» можно в онлайн-кинотеатре Wink.



В новых сериях события разворачиваются после летних каникул. Веник пытается скрыть от дочерей свои отношения с психологом Татьяной, что, конечно, не так уж просто. Повзрослевшая Соня разрывается между тремя поклонниками, а двойняшки Лиза и Диана во всю требуют независимости и уважения границ. Младшая Арина — моторчик семьи — всеми силами старается доказать, что с ней тоже стоит считаться.



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