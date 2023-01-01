Папины дочки. Новые (сериал, 2023) сезон 3 смотреть онлайн
- 12+25 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 3 Серия 1Бесплатно
- 12+22 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 3 Серия 2
- 12+24 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 3 Серия 3
- 12+25 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 3 Серия 4
- 12+24 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 3 С�ерия 5
- 12+25 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 3 Серия 6
- 12+23 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 3 Серия 7
- 12+22 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 3 Серия 8
- 12+25 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 3 Серия 9
- 12+22 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 3 Серия 10
- 12+24 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 3 Серия 11
- 12+24 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 3 Серия 12
- 12+24 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 3 Серия 13
- 12+25 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 3 Серия 14
- 12+22 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 3 Серия 15
- 12+24 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 3 Серия 16
- 12+27 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 3 Серия 17
- 12+25 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 3 Серия 18
- 12+22 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 3 Серия 19
- 12+26 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 3 Серия 20
Сюжет
Долгожданное продолжение любимого сериала о шумной семье Васильевых. Смотреть «Папины дочки. Новые» можно в онлайн-кинотеатре Wink.
В новых сериях события разворачиваются после летних каникул. Веник пытается скрыть от дочерей свои отношения с психологом Татьяной, что, конечно, не так уж просто. Повзрослевшая Соня разрывается между тремя поклонниками, а двойняшки Лиза и Диана во всю требуют независимости и уважения границ. Младшая Арина — моторчик семьи — всеми силами старается доказать, что с ней тоже стоит считаться.
А вдруг еще и Даша вернется? Лучше узнать самим. Включайте «Папины дочки. Новые» — 3 сезон доступен на Wink. Ностальгия по нулевым гарантирована!
Сериал Папины дочки 3 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Александр
Жигалкин
- Режиссёр
Дмитрий
Грибанов
- АБРежиссёр
Аскар
Бисембин
- Актёр
Филипп
Бледный
- ПДАктриса
Полина
Денисова
- Актриса
Полина
Айнутдинова
- Актриса
Виталия
Корниенко
- Актриса
Ева
Смирнова
- Актёр
Андрей
Леонов
- Актриса
Мирослава
Карпович
- Актриса
Нонна
Гришаева
- Актёр
Александр
Олешко
- Актриса
Ольга
Волкова
- АГСценарист
Александр
Гаврильчик
- АКСценарист
Андрей
Канойко
- Сценарист
Виталий
Шляппо
- ВГСценарист
Вадим
Голомако
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- ДПХудожник
Дмитрий
Петухов
- АГМонтажёр
Андрей
Гамов
- АПМонтажёр
Антон
Полковников
- АГМонтажёр
Альберт
Галлямов
- ПРОператор
Полина
Разина
- ВБОператор
Виталий
Байбаков
- ААОператор
Алексей
Арсентьев
- Композитор
Иван
Канаев