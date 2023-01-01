Папины дочки. Новые. Сезон 3
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Папины дочки. Новые
3-й сезон

Папины дочки. Новые (сериал, 2023) сезон 3 смотреть онлайн

9.42023, Папины дочки. Новые. Сезон 3 20 серий
Комедии, Семейные12+
Любимые герои возвращаются в продолжении легендарного сериала: Даша сбегает от Веника, оставив его с четырьмя дочерьми. На помощь отцу-одиночке приходит дружное семейство Васнецовых.

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

Сюжет

Долгожданное продолжение любимого сериала о шумной семье Васильевых. Смотреть «Папины дочки. Новые» можно в онлайн-кинотеатре Wink.

В новых сериях события разворачиваются после летних каникул. Веник пытается скрыть от дочерей свои отношения с психологом Татьяной, что, конечно, не так уж просто. Повзрослевшая Соня разрывается между тремя поклонниками, а двойняшки Лиза и Диана во всю требуют независимости и уважения границ. Младшая Арина — моторчик семьи — всеми силами старается доказать, что с ней тоже стоит считаться.

А вдруг еще и Даша вернется? Лучше узнать самим. Включайте «Папины дочки. Новые» — 3 сезон доступен на Wink. Ностальгия по нулевым гарантирована!

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Информация

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Папины дочки. Новые»