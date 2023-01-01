Папины дочки. Новые (сериал, 2023) сезон 2 смотреть онлайн

Сюжет

Встречайте премьеру семейной комедии от создателей хита «Вампиры средней полосы», которая стала сериалом 2023 года по версии премии «Самый ОК». Сериал «Папины дочки. Новые» — 2 сезон, дата выхода которого 15 апреля, скоро будет доступен на Wink!



Второй сезон расскажет, как изменилась жизнь Васильевых через полгода после исчезновения Даши. Венику с трудом удается воспитывать четырех дочерей. Пока старшая Соня пытается найти себя, независимость и чрезмерная самостоятельность младшей Арины чуть не приводят к трагедии. Между тем сестры-двойняшки Лиза и Диана бесконечно спорят, создавая дома еще больший хаос. В трудные минуты на помощь всегда приходят Маша, Галина Сергеевна и бабушка, но когда уже многодетный отец сможет заняться своей личной жизнью?



В новом сезоне 2024 года к героям любимого ситкома присоединятся Влад А4 и Илья Авербух, фигурист и супруг Елизаветы Арзамасовой. Уже скоро будет доступен сериал «Папины дочки. Новые» — смотреть 2 сезон онлайн без рекламы лучше на портале Wink!



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