Папины дочки. Новые (сериал, 2023) сезон 2 смотреть онлайн
- 12+24 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 2 Серия 1Бесплатно
- 12+24 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 2 Серия 2
- 12+23 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 2 Серия 3
- 12+25 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 2 Серия 4
- 12+24 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 2 Серия 5
- 12+24 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 2 Серия 6
- 12+24 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 2 Серия 7
- 12+24 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 2 Серия 8
- 12+23 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 2 Серия 9
- 12+24 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 2 Серия 10
- 12+24 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 2 Серия 11
- 12+25 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 2 Серия 12
- 12+22 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 2 Серия 13
- 12+24 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 2 Серия 14
- 12+25 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 2 Серия 15
- 12+23 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 2 Серия 16
- 12+23 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 2 Серия 17
- 12+22 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 2 Серия 18
- 12+25 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 2 Серия 19
- 12+26 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 2 Серия 20
Сюжет
Встречайте премьеру семейной комедии от создателей хита «Вампиры средней полосы», которая стала сериалом 2023 года по версии премии «Самый ОК». Сериал «Папины дочки. Новые» — 2 сезон, дата выхода которого 15 апреля, скоро будет доступен на Wink!
Второй сезон расскажет, как изменилась жизнь Васильевых через полгода после исчезновения Даши. Венику с трудом удается воспитывать четырех дочерей. Пока старшая Соня пытается найти себя, независимость и чрезмерная самостоятельность младшей Арины чуть не приводят к трагедии. Между тем сестры-двойняшки Лиза и Диана бесконечно спорят, создавая дома еще больший хаос. В трудные минуты на помощь всегда приходят Маша, Галина Сергеевна и бабушка, но когда уже многодетный отец сможет заняться своей личной жизнью?
В новом сезоне 2024 года к героям любимого ситкома присоединятся Влад А4 и Илья Авербух, фигурист и супруг Елизаветы Арзамасовой. Уже скоро будет доступен сериал «Папины дочки. Новые» — смотреть 2 сезон онлайн без рекламы лучше на портале Wink!
Сериал Папины дочки 2 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Александр
Жигалкин
- Режиссёр
Дмитрий
Грибанов
- АБРежиссёр
Аскар
Бисембин
- Актёр
Филипп
Бледный
- ПДАктриса
Полина
Денисова
- Актриса
Полина
Айнутдинова
- Актриса
Виталия
Корниенко
- Актриса
Ева
Смирнова
- Актёр
Андрей
Леонов
- Актриса
Мирослава
Карпович
- Актриса
Нонна
Гришаева
- Актёр
Александр
Олешко
- Актриса
Ольга
Волкова
- АГСценарист
Александр
Гаврильчик
- АКСценарист
Андрей
Канойко
- Сценарист
Виталий
Шляппо
- ВГСценарист
Вадим
Голомако
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- ДПХудожник
Дмитрий
Петухов
- АГМонтажёр
Андрей
Гамов
- АПМонтажёр
Антон
Полковников
- АГМонтажёр
Альберт
Галлямов
- ПРОператор
Полина
Разина
- ВБОператор
Виталий
Байб�аков
- ААОператор
Алексей
Арсентьев
- Композитор
Иван
Канаев