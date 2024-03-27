Папины дочки. Новые. Сезон 2. Серия 6
Wink
Детям
Папины дочки. Новые
2-й сезон
6-я серия
9.42023, Папины дочки. Новые. Сезон 2. Серия 6
Комедия12+
Любимые герои возвращаются в продолжении легендарного сериала: Даша сбегает от Веника, оставив его с четырьмя дочерьми. На помощь отцу-одиночке приходит дружное семейство Васнецовых.

Папины дочки. Новые (сериал, 2023) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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О сериале

Арина убеждает Веника, что способна самостоятельно дойти из школы домой. Бабушка с дедушкой поддерживают это решение, но на всякий случай решают проследить за младшей внучкой.

Не терпится узнать, как будут дальше развиваться события? Тогда не пропустите продолжение всем полюбившегося ситкома «Папины дочки. Новые 2» — 6 серия доступна в высоком качестве уже сейчас в онлайн-кинотеатре Wink!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Папины дочки. Новые»