9.42023, Папины дочки. Новые. Сезон 2. Серия 5
Комедия12+
Любимые герои возвращаются в продолжении легендарного сериала: Даша сбегает от Веника, оставив его с четырьмя дочерьми. На помощь отцу-одиночке приходит дружное семейство Васнецовых.
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Папины дочки. Новые (сериал, 2023) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн
- 12+24 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 2 Серия 1Бесплатно
- 12+24 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 2 Серия 2Бесплатно
- 12+23 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 2 Серия 3Бесплатно
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Папины дочки. Новые
Сезон 2 Серия 4Бесплатно
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Папины дочки. Новые
Сезон 2 Серия 5
- 12+24 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 2 Серия 6Бесплатно
- 12+24 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 2 Серия 7Бесплатно
- 12+24 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 2 Серия 8Бесплатно
- 12+23 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 2 Серия 9Бесплатно
- 12+24 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 2 Серия 10Бесплатно
- 12+24 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 2 Серия 11Бесплатно
- 12+25 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 2 Серия 12Бесплатно
- 12+22 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 2 Серия 13Бесплатно
- 12+24 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 2 Серия 14Бесплатно
- 12+25 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 2 Серия 15Бесплатно
- 12+23 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 2 Серия 16Бесплатно
- 12+23 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 2 Серия 17Бесплатно
- 12+22 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 2 Серия 18Бесплатно
- 12+25 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 2 Серия 19Бесплатно
- 12+26 мин
Папины дочки. Новые
Сезон 2 Серия 20Бесплатно
О сериале
Пока Соня и ее отец отправляются к бабушке в Санкт-Петербург, Диана и Лиза помогают психологу Татьяне подыскать съемное жилье. Как удачно, что их соседка как раз ищет нового жильца…
Смогут ли сестры помочь женщине, узнаете в душевной комедии «Папины дочки. Новые 2» — 5 серия онлайн ждет вас уже сейчас в отличном качестве на видеосервисе Wink!
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
5.8 IMDb
- Режиссёр
Александр
Жигалкин
- Режиссёр
Дмитрий
Грибанов
- АБРежиссёр
Аскар
Бисембин
- Актёр
Филипп
Бледный
- Актриса
Анастасия
Сиваева
- Актриса
Полина
Денисова
- Актриса
Полина
Айнутдинова
- Актриса
Виталия
Корниенко
- Актриса
Ева
Смирнова
- Актёр
Андрей
Леонов
- Актриса
Мирослава
Карпович
- Актриса
Нонна
Гришаева
- Актёр
Александр
Олешко
- Актриса
Ольга
Волкова
- ВЖАктриса
Вероника
Журавлева
- Актёр
Тимофей
Кочнев
- Актёр
Сергей
Фёдоров
- Актёр
Игорь
Алексеев
- Актриса
Татьяна
Орлова
- Актриса
Дарья
Мельникова
- Актриса
Елизавета
Арзамасова
- АГСценарист
Александр
Гаврильчик
- АКСценарист
Андрей
Канойко
- Сценарист
Виталий
Шляппо
- ВГСценарист
Вадим
Голомако
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- ДПХудожник
Дмитрий
Петухов
- АГМонтажёр
Андрей
Гамов
- АПМонтажёр
Антон
Полковников
- АГМонтажёр
Альберт
Галлямов
- ПРОператор
Полина
Разина
- ВБОператор
Виталий
Байбаков
- ААОператор
Алексей
Арсентьев
- Композитор
Иван
Канаев