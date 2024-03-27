Папины дочки. Новые. Сезон 2. Серия 5
Wink
Детям
Папины дочки. Новые
2-й сезон
5-я серия
9.42023, Папины дочки. Новые. Сезон 2. Серия 5
Комедия12+
Любимые герои возвращаются в продолжении легендарного сериала: Даша сбегает от Веника, оставив его с четырьмя дочерьми. На помощь отцу-одиночке приходит дружное семейство Васнецовых.
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Папины дочки. Новые (сериал, 2023) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

Пока Соня и ее отец отправляются к бабушке в Санкт-Петербург, Диана и Лиза помогают психологу Татьяне подыскать съемное жилье. Как удачно, что их соседка как раз ищет нового жильца…

Смогут ли сестры помочь женщине, узнаете в душевной комедии «Папины дочки. Новые 2» — 5 серия онлайн ждет вас уже сейчас в отличном качестве на видеосервисе Wink!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Папины дочки. Новые»