Папины дочки. Новые. Сезон 2. Серия 9
Wink
Сериалы
Папины дочки. Новые
2-й сезон
9-я серия
9.42023, Папины дочки. Новые. Сезон 2. Серия 9
Комедии, Семейные12+
Любимые герои возвращаются в продолжении легендарного сериала: Даша сбегает от Веника, оставив его с четырьмя дочерьми. На помощь отцу-одиночке приходит дружное семейство Васнецовых.
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Папины дочки. Новые (сериал, 2023) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

Сюжет

Пока Веник разбирается с недовольной тещей, Соня злится на Игоря из-за Сани. В результате она собирается придумать, как избавиться от девушки своего лучшего друга.

Не терпится узнать, какие шаги предпримет Соня? Тогда не пропустите веселую семейную комедию «Папины дочки. Новые», 2 сезон — 9 серия ждет вас в отличном качестве онлайн на видеопортале Wink!

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Семейные, Русские

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Папины дочки. Новые»

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