Вот уже несколько дней Веник не может заснуть из-за работы над диссертацией. Арина советует папе попробовать помедитировать, но что-то идет не так…



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