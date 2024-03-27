Папины дочки. Новые. Сезон 2. Серия 7
Wink
Детям
Папины дочки. Новые
2-й сезон
7-я серия
9.42023, Папины дочки. Новые. Сезон 2. Серия 7
Комедия12+
Любимые герои возвращаются в продолжении легендарного сериала: Даша сбегает от Веника, оставив его с четырьмя дочерьми. На помощь отцу-одиночке приходит дружное семейство Васнецовых.

Папины дочки. Новые (сериал, 2023) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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О сериале

Вот уже несколько дней Веник не может заснуть из-за работы над диссертацией. Арина советует папе попробовать помедитировать, но что-то идет не так…

Сможет ли Вениамин наконец-то выспаться, узнаете в семейном комедийном ситкоме «Папины дочки. Новые», 2 сезон — 7 серия доступна в отличном качестве онлайн прямо сейчас на видеопортале Wink!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Папины дочки. Новые»