Папины дочки. Новые (сериал, 2023) сезон 2 серия 17 смотреть онлайн бесплатно

Соня обращается к тете Маше с просьбой помочь выбрать платье для выпускного. Однако Веник считает, что это не лучшая идея, и предлагает пригласить на примерку также Людмилу Сергеевну и Антонину Семеновну.



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