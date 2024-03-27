Папины дочки. Новые. Сезон 2. Серия 17
Wink
Детям
Папины дочки. Новые
2-й сезон
17-я серия
9.42023, Папины дочки. Новые. Сезон 2. Серия 17
Комедия12+
Любимые герои возвращаются в продолжении легендарного сериала: Даша сбегает от Веника, оставив его с четырьмя дочерьми. На помощь отцу-одиночке приходит дружное семейство Васнецовых.

Папины дочки. Новые (сериал, 2023) сезон 2 серия 17 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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О сериале

Соня обращается к тете Маше с просьбой помочь выбрать платье для выпускного. Однако Веник считает, что это не лучшая идея, и предлагает пригласить на примерку также Людмилу Сергеевну и Антонину Семеновну.

Удастся ли школьнице найти платье мечты, узнаете в современной интерпретации всеми любимого ситкома «Папины дочки. Новые» — 2 сезон (17 серия) смотреть можно в любое время на видеопортале Wink!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Папины дочки. Новые»