Папины дочки. Новые. Сезон 2. Серия 3
Wink
Детям
Папины дочки. Новые
2-й сезон
3-я серия
9.42023, Папины дочки. Новые. Сезон 2. Серия 3
Комедия12+
Любимые герои возвращаются в продолжении легендарного сериала: Даша сбегает от Веника, оставив его с четырьмя дочерьми. На помощь отцу-одиночке приходит дружное семейство Васнецовых.

Папины дочки. Новые (сериал, 2023) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон

О сериале

У Веника болит зуб, но старая детская травма мешает ему пойти к стоматологу. Тогда Арина звонит дедушке и просит его помочь любимому папе.

Сможет ли многодетный отец посмотреть в глаза своему страху, узнаете в семейном хите «Папины дочки. Новые» — 2 сезон 3 серия смотреть в отличном качестве онлайн можно прямо сейчас на видеосервисе Wink!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Папины дочки. Новые»