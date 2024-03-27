Папины дочки. Новые. Сезон 2. Серия 2
Wink
Детям
Папины дочки. Новые
2-й сезон
2-я серия
9.42023, Папины дочки. Новые. Сезон 2. Серия 2
Комедия12+
Любимые герои возвращаются в продолжении легендарного сериала: Даша сбегает от Веника, оставив его с четырьмя дочерьми. На помощь отцу-одиночке приходит дружное семейство Васнецовых.

Папины дочки. Новые (сериал, 2023) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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О сериале

«Аллигатор» Федотов отправляет Соне тридцать коробок конфет на день рождения. Веник выкидывает их на помойку, но Диана не готова просто так расстаться со сладостями…

Не терпится узнать, что придумает девочка на этот раз? Тогда не пропустите комедийный ситком «Папины дочки. Новые» — 2 серия, 2 сезон, ждет вас онлайн в хорошем качестве на видеопортале Wink!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Папины дочки. Новые»