Папины дочки. Новые. Сезон 2. Серия 12
Wink
Сериалы
Папины дочки. Новые
2-й сезон
12-я серия
9.42023, Папины дочки. Новые. Сезон 2. Серия 12
Комедии, Семейные12+
Любимые герои возвращаются в продолжении легендарного сериала: Даша сбегает от Веника, оставив его с четырьмя дочерьми. На помощь отцу-одиночке приходит дружное семейство Васнецовых.
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Папины дочки. Новые (сериал, 2023) сезон 2 серия 12 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

Сюжет

Соня в панике: завтра в ее классе состоится фотосъемка для выпускного альбома, но из-за опухшего глаза девушка не может принять в ней участие. Тамара рвется помочь школьнице, но ситуация выходит из-под контроля…

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Семейные

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Папины дочки. Новые»